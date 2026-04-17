Accidente de motociclista deja a lesionado en Monclova

MONCLOVA, COAH.– La imprudencia al volante volvió a hacerse presente durante la madrugada de este viernes, luego que un conductor ignorara un señalamiento de alto y provocara un accidente vial que dejó a un joven motociclista lesionado en el bulevar San José.

El percance se registró alrededor de la 01:00 de la mañana en el cruce con la calle Purísima, donde se movilizaron cuerpos de auxilio y autoridades tras el reporte de una persona herida.

De acuerdo con los primeros informes, el lesionado fue identificado como Alexis Gaytán, quien circulaba en dirección al norte a bordo de una motocicleta Italika en color gris.

Al llegar a la intersección, un automóvil Chevrolet Aveo en color blanco, conducido por Eduardo Antonio Fuentes, se atravesó en su trayectoria al no respetar el alto obligatorio, provocando el impacto.

Sin posibilidad de frenar a tiempo, el motociclista terminó colisionando y salió proyectado contra el pavimento, sufriendo diversos golpes que alertaron a testigos.

De inmediato, se solicitó la presencia de paramédicos del GRUM, quienes acudieron para brindarle atención prehospitalaria. Tras una valoración, se determinó que las lesiones no eran de gravedad, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

El joven permaneció algunos minutos en el lugar mientras era estabilizado, visiblemente afectado por el impacto.

Por su parte, elementos de Control de Accidentes arribaron para tomar conocimiento de lo ocurrido, realizar el peritaje correspondiente y coordinar la vialidad en la zona.

De manera preliminar, el conductor del automóvil fue señalado como responsable del accidente por no respetar el señalamiento de alto, lo que derivó en el percance.