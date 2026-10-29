Provoca carambola en el Pape y desata caos vial

MONCLOVA, COAH.- Una presunta falta de precaución convirtió el bulevar Harold R. Pape en escenario de una carambola que involucró a tres vehículos y complicó el tránsito al norte de Monclova.

El accidente ocurrió cerca de las 13:40 horas a la altura del cruce con la avenida Las Granjas, donde Roberto Tijerina conducía una camioneta Ford F-150 roja y, por causas que deberán establecerse, terminó impactándose contra la parte trasera de otra camioneta del mismo modelo, pero en color gris, manejada por Moisés Carrera.

La colisión no terminó ahí, pues la unidad roja también alcanzó a un Nissan Sentra del mismo color, conducido por Heriberto Ríos, quien se vio involucrado en el percance.

El reporte de los testigos movilizó a elementos del Departamento de Control de Accidentes, así como a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron para valorar a los participantes y descartar posibles lesiones.

Por su parte, los oficiales realizaron las diligencias necesarias para determinar la mecánica del choque y establecer las responsabilidades correspondientes.

Debido a que los vehículos quedaron detenidos sobre los carriles de alta y media velocidad del bulevar, la circulación se vio afectada y los automovilistas tuvieron que avanzar con dificultad por esta importante vialidad.

Finalmente, los conductores fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños materiales derivados del accidente.