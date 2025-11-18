Accidente en Monclova: carambola deja daños materiales en avenida Constitución

MONCLOVA, COAH.- La falta de distancia y la conducción sin precaución de una automovilista provocaron una violenta carambola la mañana de este lunes sobre la avenida Constitución, en su cruce con la calle Jesús Barrera.

El accidente, que generó un importante caos vial en la zona, dejó como saldo cuantiosos daños materiales, pero afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

El incidente ocurrió alrededor de las 07:00 horas, cuando la conductora de una camioneta Nissan Xtrail blanca, identificada como Oleli Anahit Campos Sánchez, de 28 años, circulaba en dirección norte por la avenida Constitución. Según el informe oficial, Campos Sánchez no logró calcular adecuadamente la distancia entre su vehículo y el de adelante, lo que resultó en un golpe por alcance a un Nissan Tsuru blanco, de la línea Taxímetros, conducido por Ramiro Palafox Flores.

El impacto fue tan fuerte que el Tsuru fue proyectado hacia adelante, desencadenando una serie de colisiones. En medio de esta reacción en cadena, también se vio involucrado Juan García Alvarado, quien transitaba por la misma vía a bordo de una motocicleta Kurazai roja. El motociclista, al no poder frenar a tiempo debido a la proximidad del accidente, terminó estrellándose contra la camioneta responsable, causando más daños.

El percance obligó a la Policía Municipal y al Departamento de Control de Accidentes a intervenir rápidamente, ya que la zona quedó parcialmente bloqueada, lo que obligó a los automovilistas a reducir la velocidad y avanzar con cautela entre los restos de vehículos esparcidos sobre el pavimento.

Afortunadamente, el incidente no dejó personas heridas. Sin embargo, las autoridades informaron que la conductora de la Nissan Xtrail fue señalada como responsable del accidente debido a su falta de precaución al conducir y no mantener la distancia adecuada.