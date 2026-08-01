Localizan a mujer desaparecida en camioneta calcinada

MONCLOVA, COAH.- Una mujer de 65 años, que presuntamente desapareció tras amenazar durante meses a sus familiares con poner fin a su vida, fue localizada sin vida dentro de su camioneta calcinada la madrugada de este sábado en un tramo de la carretera estatal 24, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado.

La víctima fue identificada como Sara Estela, quien, de acuerdo con sus familiares, había salido de su domicilio ubicado sobre la calle Quinta, en la colonia Ciudad Deportiva, sin informar hacia dónde se dirigía.

La búsqueda comenzó alrededor de las 22:00 horas, luego de que sus seres queridos perdieran contacto con ella y, al ingresar a la vivienda, encontraran una carta de despedida en la que expresaba mensajes dirigidos a su familia e incluía indicaciones relacionadas con sus bienes.

Con esa información, autoridades de distintas corporaciones desplegaron un operativo para tratar de localizarla.

Hallazgo del cuerpo

Fue cerca de las 02:30 horas cuando su camioneta Toyota Avanza color arena fue ubicada envuelta en llamas sobre la carretera estatal 24, en el tramo Monclova-Candela, a la altura del kilómetro 13, antes de llegar al Ejido El Oro.

En el sitio, las autoridades confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que el área fue asegurada para permitir el trabajo de peritos y agentes investigadores.

De manera preliminar, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado estableció que el vehículo presentó daños ocasionados por un incendio. Las investigaciones y los dictámenes periciales serán los que determinen con precisión las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Una vez concluidas las diligencias, elementos de la Agencia de Investigación Criminal solicitaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se practicarán los estudios de ley antes de su entrega a los familiares.