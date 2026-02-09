Conato de incendio en bodega de madera en Monclova moviliza a bomberos

MONCLOVA, COAH.— Un conato de incendio en una bodega utilizada para almacenar madera provocó la movilización de cuerpos de auxilio la noche de ayer en la colonia El Campanario, al oriente de la ciudad, debido al alto riesgo de propagación por el tipo de material resguardado.

La alerta ingresó a los números de emergencia al reportarse fuego activo en un inmueble ubicado sobre la avenida Monteviejo, donde se guardaban tablas y tablones. Por la naturaleza flamable de la carga, se activó la respuesta inmediata del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Al arribar al sitio, los elementos confirmaron que los encargados del lugar ya habían logrado controlar las llamas con recursos propios, evitando que el fuego se extendiera al resto del producto almacenado y a construcciones cercanas.

Los bomberos realizaron maniobras de verificación, enfriamiento y revisión de puntos de calor para descartar una posible reactivación. Tras la inspección técnica, el área fue considerada sin riesgo inmediato.

No se reportaron personas lesionadas ni afectadas por humo, y los daños materiales se limitaron a una parte de la madera almacenada. La rápida reacción de los responsables del establecimiento y la pronta llegada de los rescatistas impidieron que el incidente escalara.

Un elemento de Seguridad Pública acudió para tomar conocimiento y elaborar el registro correspondiente conforme al protocolo.