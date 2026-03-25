Choque múltiple en Monclova genera caos en el bulevar Harold R. Pape

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso choque múltiple paralizó la circulación la tarde de ayer en uno de los cruces más transitados de la ciudad luego de que varios vehículos chocaran en cadena sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la calle Oaxaca.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando los automovilistas que circulaban por el carril principal no lograron frenar a tiempo, provocando una carambola que dejó severos daños materiales y al menos un conductor lesionado.

En medio del caos vial, uno de los afectados denunció que durante la confusión le fue robado su celular y su cartera, situación que ya fue notificada a las autoridades.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes llegaron al lugar para asegurar el área y realizar el peritaje correspondiente. La vialidad permaneció parcialmente obstruida durante varios minutos, generando un importante congestionamiento en uno de los puntos más transitados de la ciudad.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para una valoración más completa, debido a los golpes que presentó.

Los autos involucrados resultaron con daños significativos en carrocería y parte frontal, por lo que fue necesaria la intervención de grúas para retirarlos y restablecer la circulación.

Las autoridades exhortaron a los conductores a mantener distancia y extrema precaución, especialmente en zonas de alta afluencia vehicular.