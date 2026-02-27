Accidente en Monclova: taxi y auto particular chocan en Sidermex

MONCLOVA, COAH.— Un trabajador del volante vio interrumpida su jornada la noche de este jueves, luego de verse involucrado en un accidente vial provocado presuntamente por una conductora que ignoró un señalamiento de alto en un transitado cruce de la avenida Sidermex.

El percance ocurrió alrededor de las 20:30 horas, a la altura de la colonia Obrera Sur Tercer Sector, específicamente en el cruce con la calle Profesor Carlos Espinosa, donde vecinos reportaron el estruendo del impacto y solicitaron la presencia de las autoridades.

De acuerdo con el peritaje preliminar, el afectado conducía un Nissan March en color blanco habilitado como taxi, el cual era manejado por Joel René, quien circulaba con dirección al poniente sobre la avenida Sidermex cuando, de forma repentina, un Chevrolet Cruze en color guinda, conducido por Gabriela Guadalupe, se atravesó en su trayectoria.

Las primeras indagatorias señalan que la conductora del automóvil particular no respetó el señalamiento de alto, invadiendo el paso preferencial del taxista, lo que provocó la colisión entre ambas unidades.

El golpe dejó daños visibles, aunque por fortuna ninguno de los involucrados resultó con lesiones de gravedad. Tras el impacto, el conductor del taxi descendió de su unidad visiblemente preocupado, ya que el vehículo representa su herramienta de trabajo diaria, por lo que de inmediato notificó a su base y solicitó la intervención de la aseguradora para evaluar los daños.

Elementos de Control de Accidentes arribaron al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido, recabar las versiones de los conductores y realizar el peritaje correspondiente a fin de determinar responsabilidades.

Finalmente, ambas partes fueron exhortadas a llegar a un acuerdo mediante sus respectivas aseguradoras para garantizar la reparación de los daños ocasionados.