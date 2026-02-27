Jugador de softbol se lesiona en el campo de los Pericos

MONCLOVA, COAH.— Lo que prometía ser la jugada de la noche terminó en angustia, luego de que un joven jugador de softbol resultara lesionado durante un encuentro nocturno celebrado en el campo de los Pericos, obligando la intervención de cuerpos de rescate y su traslado a un hospital.

Los hechos ocurrieron mientras se desarrollaba el partido bajo el ambiente festivo de porras y jugadas intensas.

Fue en su turno al bate cuando Yandi David Estrada, de 20 años, integrante del equipo Mellizos, conectó un potente batazo que salió proyectado hacia los jardines, desatando la emoción entre sus compañeros.

Impulsado por la adrenalina, el joven emprendió la carrera con la intención de alcanzar la segunda base.

Sin embargo, al intentar barrerse para completar la jugada, perdió el equilibrio antes de pisar la almohadilla y cayó aparatosamente sobre el terreno, quedando tendido y sin poder incorporarse de inmediato, mientras el ampáyer decretaba el out que apagó de golpe el entusiasmo.

El partido se detuvo de forma momentánea al percatarse de que el jugador presentaba dolor intenso en la rodilla izquierda, por lo que se solicitó el apoyo de paramédicos del GRUM, encabezados por Daniel Segovia, quienes arribaron al diamante para brindarle los primeros auxilios.

Tras valorar la lesión, los socorristas inmovilizaron la extremidad afectada y trasladaron al deportista a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó bajo observación médica para descartar una lesión de mayor gravedad.

Lo que parecía un doblete para el recuerdo terminó convertido en una dolorosa lección, dejando claro que la gloria deportiva puede durar segundos... pero las lesiones, semanas.

