Cateo en Castaños: tres detenidos por narcóticos y drogas

CASTAÑOS, COAH.- En un despliegue coordinado entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno, autoridades realizaron dos cateos consecutivos la noche de este jueves en los municipios de Castaños y Frontera, logrando el aseguramiento de diversas sustancias con características de narcóticos y la detención de tres personas, entre ellas una menor de edad.

El primer operativo se efectuó en un domicilio ubicado sobre la calle Vito Alessio Robles, en la colonia Libertad Poniente, en el municipio de Castaños. Durante la intervención, los agentes localizaron una bolsa de plástico que contenía una sustancia granulada con características similares al cristal, con un peso aproximado de 30 gramos. En el inmueble también fue asegurada una báscula gramera digital en color negro, presuntamente utilizada para la dosificación de droga, así como una pipa hechiza. Además, fueron encontrados 13 envoltorios adicionales con sustancia blanca similar al cristal y varios paquetes que contenían hierba seca con características de la marihuana. En el lugar fueron detenidos Josué "N", de 24 años, y una adolescente identificada como María "N", de 16 años, quienes quedaron bajo resguardo de las autoridades mientras se integraba la carpeta de investigación correspondiente.

Un segundo cateo fue ejecutado en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Ayutla y Ayuntamiento, en la colonia Occidental del municipio de Frontera, donde los agentes, mediante una orden de registro, localizaron aproximadamente 40 gramos de una sustancia con características similares al cristal, además de lograr la detención de un hombre presuntamente relacionado con la posesión y distribución del narcótico.

En ambos dispositivos participaron elementos de las Policías Municipales de Monclova, Frontera y Castaños, detectives de la Agencia de Investigación Criminal, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y corporaciones estatales de reacción. También estuvieron presentes personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el levantamiento y embalaje de los indicios, así como un agente investigador del Ministerio Público, quien supervisó la diligencia judicial autorizada por un Juez.

Las zonas permanecieron resguardadas por las autoridades mientras se desarrollaban las inspecciones y el aseguramiento de evidencias, generando expectación entre vecinos de ambos sectores. Finalmente, los detenidos, junto con la droga y los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará su situación legal conforme avancen las investigaciones.