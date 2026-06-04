Sorprende a su ex con otro y lo hiere con objeto punzocortante

MONCLOVA, COAH.- Una escena de celos, furia y malas decisiones terminó con un taquero gravemente herido y un hombre tras las rejas durante la madrugada de este jueves en unos departamentos ubicados sobre la avenida Constitución, en la Zona Centro de Monclova.

La sangrienta riña se registró cerca de la 01:00 horas en la vivienda marcada con el número 402, entre las calles Abasolo y Pedro Aranda, donde vecinos despertaron alarmados por los gritos y la violenta confrontación que se desarrollaba al interior del inmueble.

La movilización de paramédicos de Cruz Roja Mexicana, elementos de la Policía Municipal y detectives de la Agencia de Investigación Criminal no se hizo esperar tras los reportes realizados al Sistema Estatal de Emergencias. Al llegar al lugar, los socorristas encontraron severamente lesionado a Julián González Gabriel, de oficio taquero, quien presentaba múltiples heridas provocadas por arma blanca en la espalda, además de una más en la cabeza producto de la agresión.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el presunto responsable fue identificado como Jonathan Raúl Álvarez Martínez, de 27 años de edad, vecino de la colonia El Campanario, quien fue asegurado en el sitio al quedar con una lesión en un pie que le evitó escapar.

Trascendió que Jonathan acudió al sitio acompañado de su hermano Manuel y, al ingresar al área de los cuartos de renta, encontró a su ex mujer, Fernanda, en compañía de Julián. Lo que pudo terminar en una discusión o en una reafirmación sobre la ruptura de su relación terminó convirtiéndose en una escena digna de expediente judicial. Presuntamente cegado por los celos y con el orgullo más herido que la prudencia, Jonathan sacó un cuchillo y se lanzó contra el presunto rival sentimental, con ayuda de su hermano.

Durante la agresión, Julián recibió varias puñaladas antes de que vecinos intervinieran y solicitaran la presencia de las autoridades. Paramédicos de Cruz Roja estabilizaron al lesionado y posteriormente lo trasladaron de urgencia a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó internado bajo observación médica debido a la gravedad de las heridas.

Mientras tanto, elementos municipales lograron asegurar a Jonathan Raúl Álvarez Martínez en el mismo lugar de los hechos, siendo puesto a disposición de las autoridades competentes para responder por las lesiones causadas. Detectives de la Agencia de Investigación Criminal realizaron las diligencias correspondientes y recabaron evidencia para integrar la carpeta de investigación.

Ahora será el Ministerio Público quien determine la situación jurídica del detenido, mientras que Julián continúa recuperándose de las heridas que le dejó una historia donde los celos terminaron hablando más fuerte que la razón.