Apoya Seguridad Pública Frontera a abuelita a cargo de nietas

FRONTERA, COAH.- En medio del dolor por la pérdida de su hija, una mujer de la colonia Occidental recibió el respaldo de elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes acudieron a su domicilio para brindarle ayuda y acompañamiento en uno de los momentos más difíciles de su vida.

La acción fue realizada como parte de un programa de proximidad social impulsado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Frontera, bajo la coordinación del Director Gabriel Vázquez Ramírez, con la participación de personal de la Policía Operativa y Policía Escolar.

Los uniformados visitaron a Carmen Guadalupe Torres Reyna, de 50 años de edad, quien actualmente se encuentra al cuidado de sus nietas Yazmín Guadalupe Hoyos Gaytán, de 4 años, y Daniela Abigail Hoyos Gaytán, de apenas 1 año y 8 meses de edad, luego del fallecimiento de su madre, Lesli Joseline Gaytán.

Durante la visita, los elementos entregaron apoyo económico, despensas y diversos obsequios para las menores, buscando aliviar en parte la complicada situación que enfrenta la familia y brindar un momento de alegría a las pequeñas, quienes quedaron bajo el resguardo de su abuela tras la tragedia familiar.

Vecinos del sector señalaron que la mujer ha tenido que asumir por completo la responsabilidad de las niñas, enfrentando no solo el dolor de la pérdida de su hija, sino también los retos económicos y emocionales que implica sacar adelante a las menores.

La señora Carmen Guadalupe expresó su agradecimiento a los elementos participantes por el gesto de solidaridad y por no permanecer indiferentes ante la situación que atraviesa su familia.

Aunque acostumbrados a intervenir en accidentes, conflictos y hechos delictivos, en esta ocasión los uniformados dejaron por un momento las labores de vigilancia para demostrar que detrás del uniforme también existe sensibilidad hacia quienes atraviesan circunstancias adversas.