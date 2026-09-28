Ignora cambio de semáforo y provoca carambola

MONCLOVA, COAH.- Una carambola de tres vehículos dejó cuantiosos daños materiales la mañana de este lunes en el cruce del bulevar Ejército Mexicano y la calle Zacatecas.

El accidente ocurrió cuando Juan Carlos, de 44 años, circulaba hacia el poniente a bordo de un Suzuki Fronx blanco.

Al llegar a la intersección, el conductor continuó su marcha al señalar que tenía la luz verde del semáforo; sin embargo, las primeras diligencias indicaron que la señal se encontraba cambiando de ámbar a rojo.

En ese momento, el Suzuki se atravesó en la trayectoria de una camioneta Honda que circulaba hacia el sur, conducida por Eika Cynthia Basurdo, de 43 años.

Por la fuerza del impacto, la Honda giró y terminó golpeando con su parte trasera la zona frontal lateral de un Mazda blanco, conducido por Miguel Said, quien se encontraba detenido sobre Zacatecas esperando el cambio de luz.

Atención médica en el lugar del accidente

Paramédicos de Cruz Roja acudieron para valorar a los involucrados y atendieron principalmente a una joven que presentó una fuerte impresión a consecuencia del accidente.

Por fortuna, ninguno de los participantes requirió traslado a un hospital.

Investigación y peritaje de las autoridades

Elementos de Vialidad realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

La circulación permaneció parcialmente restringida mientras se efectuaban las diligencias y las unidades eran retiradas del lugar.