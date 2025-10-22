Carambola en Monclova deja Tres Personas Heridas

MONCLOVA, COAH.— Cuatro vehículos dañados y tres personas lesionadas, entre ellas un bebé, fue el saldo de una aparatosa carambola registrada la noche de ayer en la colonia El Pueblo, luego que una joven automovilista condujera a exceso de velocidad y no respetara un señalamiento gráfico de alto.

El percance ocurrió cerca de las 21:00 horas sobre la calle La Paz, en su cruce con Matamoros, cuando Margarita Vázquez, de 19 años, quien conducía un automóvil KIA gris de procedencia extranjera, se dirigía a su domicilio tras salir de la universidad.

Según testigos, la joven avanzaba sin precaución y no se detuvo en la esquina, provocando el violento choque contra un Honda Civic blanco.

El vehículo afectado era manejado por Esmeralda Martínez, de 26 años, quien viajaba junto a su madre, María de Jesús Marroquín, y su pequeño hijo, Ángel Leonardo 'N', de un año de edad.

El fuerte impacto lanzó al KIA hacia un negocio cercano, donde golpeó la cortina de acero y un Chevrolet Beat estacionado, propiedad de Alfredo Carranza Treviño, conocido en el sector como "El Capi".

El Beat, a su vez, fue impulsado hacia adelante, impactando un Chevrolet Aveo de Antonio Vargas Hernández, quien se encontraba dentro de un local de sonido.

El efecto dominó terminó al golpear un cuarto vehículo, un Renault azul modelo 1980 que también estaba estacionado.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron rápidamente al lugar para atender a los lesionados del Honda Civic.

Afortunadamente, tanto la madre, la abuela y el bebé resultaron solo con golpes leves, sin requerir traslado hospitalario.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente y determinaron que la causa principal fue la falta de precaución y el exceso de velocidad de la conductora responsable.

Los daños materiales fueron cuantiosos, y los vehículos involucrados quedaron atravesados en la vialidad, lo que ocasionó un fuerte congestionamiento por varios minutos.