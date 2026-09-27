Llamada falsa moviliza a seguridad en Monclova: mujeres sanas

MONCLOVA, Coah.- Un reporte sobre el supuesto secuestro de dos mujeres movilizó durante la madrugada de este sábado a elementos policiacos hacia la colonia El Pueblo, donde ambas fueron localizadas sanas y sin encontrarse en situación de riesgo.

La llamada ingresó al sistema de emergencias alrededor de las 00:34 horas y señaló como punto del supuesto delito el cruce de las calles Manuel Acuña y Navarrete.

De acuerdo con el reporte, dos mujeres permanecían presuntamente privadas de la libertad; sin embargo, quien realizó la llamada no proporcionó mayores datos sobre las supuestas víctimas ni explicó las circunstancias en que habría ocurrido el hecho.

Ante la gravedad de la denuncia, los elementos de seguridad se trasladaron al lugar para verificar la información y descartar cualquier situación que pudiera poner en peligro a las mujeres.

Al arribar, los oficiales localizaron a ambas y confirmaron que se encontraban fuera de peligro. Las mujeres realizaban actividades cotidianas y convivían con vecinos, sin que los agentes detectaran indicios de una privación ilegal de la libertad.

Las personas entrevistadas durante la intervención también señalaron que a lo largo del día no habían observado ni escuchado alguna situación anormal relacionada con las mujeres.

Durante la atención del reporte, las autoridades detectaron que una situación similar había sido informada previamente ese mismo día, antecedente que llevó a considerar la posibilidad de que los servicios de emergencia hubieran sido movilizados mediante llamadas falsas.

El caso quedó bajo investigación para establecer el origen de los reportes y determinar si fueron realizados deliberadamente.

En caso de confirmarse que se trató de información falsa, podrían aplicarse las sanciones administrativas correspondientes a quien resulte responsable.

La movilización concluyó sin personas lesionadas, detenidas o alguna situación de riesgo. Las autoridades continuaron con las indagatorias para determinar el origen de las llamadas.