Un lesionado tras carambola en carretera 30: Frontera

FRONTERA, Coah.- Una persona lesionada y daños materiales en tres vehículos dejó una carambola registrada la mañana de ayer, lunes, en el puente desnivel de la carretera 30, en este municipio.

El accidente movilizó a paramédicos de Bomberos Frontera y a elementos de Control de Accidentes, quienes acudieron al sitio para atender a los involucrados y tomar conocimiento del percance.

En la colisión participaron una camioneta Dodge Ram blanca, un automóvil Honda gris y una Honda CR-V gris, unidades que circulaban por la misma vialidad en dirección de poniente a oriente.

Tras el impacto, una persona resultó lesionada y recibió atención por parte de los paramédicos que llegaron al lugar.

Los tres vehículos presentaron daños materiales y permanecieron en el área del puente desnivel mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

Elementos de Control de Accidentes realizaron las investigaciones iniciales y los peritajes necesarios para establecer la mecánica del choque y determinar las responsabilidades derivadas del accidente.

La presencia de los vehículos involucrados y de los cuerpos de emergencia generó movimiento en el tramo carretero, por lo que los conductores debieron extremar precauciones mientras se atendía la emergencia.

Las autoridades viales mantuvieron presencia en el sitio durante las labores relacionadas con el percance, en tanto se recababan los elementos necesarios para esclarecer cómo ocurrió la colisión múltiple.

Hasta el momento, la información disponible establece como saldo una persona lesionada y daños materiales en las tres unidades participantes.