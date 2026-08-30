Carolina Orozco relata cómo fue víctima de agresión en Monclova

Carolina Orozco García, de 33 años, denunció que varios hombres la obligaron a subir por la fuerza a una camioneta, donde presuntamente fue víctima de tocamientos y posteriormente abandonada en la vía pública.

La afectada, con domicilio en la calle Pv Ficos Granjas, aseguró que los hechos ocurrieron después de salir a convivir con unas amigas.

De acuerdo con su señalamiento, al concluir la reunión fue abordada por varios hombres desconocidos, quienes presuntamente la obligaron a subir a una camioneta y se retiraron del lugar.

La mujer afirmó que durante el trayecto fue agredida físicamente y que los sujetos realizaron tocamientos en su cuerpo sin su consentimiento.

Detalles confirmados

Posteriormente, según su versión, los hombres la dejaron abandonada en la vía pública. Atemorizada y con rasguños y marcas visibles, Carolina Orozco García consiguió comunicarse con su pareja para solicitar ayuda.

Ante el reporte, su novio pidió la intervención de las autoridades. Elementos policiacos acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y brindar orientación a la afectada sobre las acciones legales correspondientes.

Acciones de la autoridad

El caso quedó sujeto a investigación por parte de las autoridades competentes, que deberán establecer las circunstancias de los hechos y determinar, conforme a las indagatorias, si existe responsabilidad de los hombres señalados.

Hasta el momento, los señalamientos corresponden a la versión proporcionada por la afectada y deberán ser esclarecidos mediante la investigación correspondiente.