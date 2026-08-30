Policía municipal de Monclova atiende alerta por hombre inconsciente

MONCLOVA, Coah. - La preocupación se apoderó de vecinos de la colonia 23 de Abril al descubrir a un hombre aparentemente inconsciente junto a un camino de terracería, por lo que solicitaron la presencia de la Policía Municipal ante el temor de que hubiera fallecido.

El reporte fue realizado mediante un grupo vecinal de WhatsApp, donde habitantes alertaron sobre una persona tirada entre la maleza, en las inmediaciones de las calles San Juanito y Álamo, cerca de las Albercas El Capricho de Nino Franco.

La alerta movilizó alrededor de las 11:20 horas de este sábado a elementos municipales, quienes acudieron al punto señalado para verificar las condiciones del individuo y determinar si requería atención médica.

Al llegar, los oficiales localizaron al hombre recostado entre la vegetación y procedieron a revisarlo. La escena que había generado preocupación terminó teniendo una explicación mucho más tranquila: el individuo simplemente se encontraba profundamente dormido.

Tras confirmar que no estaba inconsciente ni requería atención de emergencia, los policías optaron por retirarlo de la zona de maleza y colocarlo en un sitio más seguro.

Finalmente, la movilización terminó sin personas lesionadas, sin fallecidos y, por fortuna, sin una emergencia que lamentar. Esta vez, el susto fue mucho mayor que la situación.