Monclova: hombre se atrinchera y amenaza con explosión en su hogar

MONCLOVA, Coah.– Una situación de tensión se registró la noche de este miércoles en la colonia 21 de Marzo, luego de que un hombre presuntamente intoxicado se encerrara en su domicilio tras un reporte de violencia familiar y amenazara con provocar una explosión.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 21:00 horas, cuando vecinos de la calle 44, en el cruce con Primero de Mayo, solicitaron la intervención de la Policía Municipal debido a que Carlos Curiel Jaramillo, de 29 años, se encontraba aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia y se comportaba de manera agresiva con integrantes de su familia.

Los oficiales acudieron al domicilio para atender el reporte; sin embargo, al percatarse de su presencia, el hombre se encerró en la vivienda y comenzó a realizar amenazas. La situación se complicó debido a que dentro del inmueble había un tanque de gas y el individuo manifestó su intención de provocar una explosión, por lo que los elementos policiacos extremaron precauciones para evitar que familiares y vecinos se acercaran al lugar.

Durante varios minutos, los oficiales mantuvieron comunicación con el hombre y buscaron convencerlo de desistir de sus amenazas y salir de la vivienda de manera pacífica. Familiares y vecinos permanecieron atentos a las acciones de los policías, mientras se mantenía el riesgo dentro del domicilio.

Finalmente, mediante el diálogo, los elementos lograron que Carlos Curiel Jaramillo accediera a entregarse, por lo que fue asegurado sin que se registraran personas lesionadas ni mayores consecuencias. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de determinar su situación legal conforme a las investigaciones relacionadas con los hechos.