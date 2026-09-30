Joven motociclista golpeado tras choque con camioneta en Frontera

FRONTERA, Coah.– Con diversos golpes terminó un joven motociclista luego de estrellarse contra una camioneta cuando circulaba por la carretera 30, a la altura de la colonia Magisterial.

El accidente se registró un minuto antes de las 23:00 horas del miércoles, cuando una mujer conducía una camioneta Toyota de color rojo en dirección al oriente por el carril derecho de la vialidad.

Según la versión proporcionada por la conductora, al aproximarse al cruce con la calle Ciencias Políticas comenzó a disminuir la velocidad para realizar una maniobra y girar hacia su derecha.

Fue durante esa acción cuando el motociclista, quien viajaba a bordo de una unidad negra, se aproximó por uno de los costados y terminó impactándose contra la puerta del copiloto de la camioneta.

Tras el choque, el joven cayó sobre la carpeta asfáltica y resultó con golpes principalmente en uno de sus brazos y en la pierna izquierda.

Personas que presenciaron el accidente solicitaron apoyo, por lo que minutos después arribaron paramédicos de Protección Civil de Ciudad Frontera para brindarle los primeros auxilios.

Después de ser valorado en el lugar, se determinó que las lesiones no eran de gravedad y no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Elementos de Seguridad Pública Municipal también acudieron para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que el motociclista presuntamente circulaba por el acotamiento, situación que habría influido para que no advirtiera con suficiente anticipación la maniobra que realizaba la conductora.

El caso quedó bajo investigación para establecer con precisión la mecánica del accidente y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.