Golpean a Rómulo Servando García al reclamar dinero por venta de herramientas

MONCLOVA, COAH.- Con una lesión en la cabeza terminó Rómulo Servando García, quien presuntamente fue golpeado luego de reclamar el dinero obtenido por la venta de varias herramientas.

El hombre fue localizado la tarde de este miércoles en el cruce de las calles Jiménez y San Luis, en la colonia Guerrero, donde se movilizaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil y Bomberos.

Circunstancias del Agresión

Durante la atención, una familiar explicó a las autoridades que tres días antes Rómulo había tomado de la vivienda de su madre diversas herramientas, entre ellas un machete, para posteriormente entregarlas a otras personas que se encargarían de venderlas.

Según la versión proporcionada a los oficiales, cuando Rómulo acudió posteriormente a reclamar el dinero de la venta, las personas que tenían las herramientas presuntamente lo agredieron.

La familiar indicó que el incidente ocurrió días atrás y que, pese a la lesión, Rómulo se negó en ese momento a recibir atención médica.

Recomendaciones Médicas

Al encontrarlo lesionado, los paramédicos recomendaron a sus familiares llevarlo a la Cruz Roja para que fuera valorado por personal médico y se determinara la gravedad de la lesión.

Las autoridades tomaron conocimiento del caso, mientras que la atención médica permitiría establecer el estado del hombre y dar seguimiento a la lesión que presentaba.