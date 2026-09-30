Detienen a hombre por robo en instalaciones de Ferromex

FRONTERA, COAH.- Un hombre terminó detenido luego de ser presuntamente sorprendido dentro de las instalaciones de Ferromex con una pieza perteneciente a las vías del ferrocarril, en la colonia Elsa Hernández.

El reporte se recibió durante la mañana de este miércoles, cuando elementos de la Policía Municipal de Ciudad Frontera fueron alertados sobre un presunto robo en el área ferroviaria ubicada en el cruce de las calles Emilio Carranza e Hidalgo.

Los oficiales se trasladaron al sitio y, al entrevistarse con personal de seguridad de la empresa, fueron informados sobre la situación, por lo que procedieron a revisar las instalaciones.

Durante la inspección localizaron y detuvieron a Julio César del Bosque, quien presuntamente llevaba consigo una pieza ferroviaria que habría intentado sacar del lugar.

El hombre fue asegurado junto con el material y trasladado a la Comandancia Municipal, donde quedó inicialmente a disposición del juez calificador.

Posteriormente, el detenido fue consignado ante el Ministerio Público por el presunto delito de robo.

La pieza ferroviaria quedó bajo resguardo de las autoridades como evidencia, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.