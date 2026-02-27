Riña violenta interrumpe boda en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Lo que debía ser el inicio de una nueva vida en pareja terminó en caos, golpes y sirenas, luego que una boda comunitaria se viera interrumpida por una violenta riña registrada durante la madrugada en el cruce de la avenida Oriente y calle 40.

De acuerdo con los primeros reportes, la celebración transcurría entre música y convivencia familiar cuando, alrededor de las 02:00 horas, varios sujetos arribaron al lugar a bordo de motocicletas, presuntamente con la intención de provocar disturbios.

Su presencia desató una confrontación directa con algunos de los asistentes, generando momentos de pánico entre los invitados, quienes corrieron para ponerse a salvo.

Las múltiples llamadas de auxilio movilizaron a elementos de la Policía Municipal y socorristas de la Cruz Roja Mexicana, quienes al arribar encontraron a varias personas lesionadas tras el enfrentamiento.

Entre los heridos se encontraban los hermanos Héctor Barboza, de 21 años, y Rodolfo Barboza, de 26, quienes presentaban golpes en distintas partes del cuerpo. Este último sufrió una herida de consideración en la cabeza, presuntamente provocada por un objeto metálico durante la riña, por lo que requirió atención inmediata de los paramédicos.

En medio de la confusión, la novia Guadalupe Medina, de 21 años, quien cuenta con seis meses de embarazo, sufrió una fuerte crisis nerviosa al presenciar la agresión.

La joven fue estabilizada en el lugar y posteriormente trasladada a un hospital, donde permaneció bajo observación médica para descartar complicaciones.

Elementos preventivos tomaron conocimiento de los hechos y desplegaron un operativo en la zona para restablecer el orden, mientras se inició la recopilación de testimonios para esclarecer la mecánica del altercado. Autoridades informaron que, una vez que los involucrados reciban el alta médica, podrían ser presentados ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades por la violenta irrupción.

La noche que debía quedar marcada por votos, promesas y amor terminó convertida en un escenario de violencia, dejando heridos, una novia hospitalizada y una investigación en curso.