Hombre cae del techo en Monclova

MONCLOVA, COAH.– La madrugada de este jueves, un hombre resultó con una lesión en el brazo derecho tras caer del techo de su domicilio en la colonia Otilio Montaño, generando una fuerte movilización de vecinos y autoridades locales.

El incidente ocurrió cerca de la medianoche, cuando Carlos Alberto Rodríguez Orozco, de 38 años, comenzó a generar disturbios en su casa, ubicada en Privada 6, número 206.

Según reportes de testigos, el hombre mostró un comportamiento violento y descontrolado durante la noche, lo que motivó a los vecinos a alertar a la policía.

A su llegada, los oficiales intentaron dialogar con Rodríguez, pero el hombre se mostró agresivo y se negó a ser detenido.

En un intento por evadir a los uniformados, decidió subir al techo de su vivienda con la intención de saltar a la casa de un vecino cercano. Sin embargo, no calculó bien la distancia y terminó cayendo al suelo de manera violenta.

El impacto fue fuerte, pero el hombre alcanzó a poner las manos para intentar reducir el daño.

A pesar de su esfuerzo, sufrió una lesión en el brazo derecho, lo que alertó aún más a los testigos y a las autoridades.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron rápidamente al lugar para brindarle los primeros auxilios, y debido a la magnitud de la lesión, fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides para recibir atención especializada.

Afortunadamente, tras recibir atención médica, el hombre fue dado de alta, aunque tuvo que ser llevado de regreso a las instalaciones de la Comandancia Municipal para cumplir con una sanción administrativa pendiente debido a sus altercados previos.