Desaparece Carlos Valdés en Monclova: familia pide ayuda

MONCLOVA, COAH.- La incertidumbre y la preocupación mantienen en alerta a la familia de Carlos Sergio Valdés Campos, de 41 años de edad, quien permanece desaparecido desde el pasado domingo 5 de julio, cuando salió de su domicilio en Monclova sin que hasta el momento se tenga información sobre su ubicación.

Ante la falta de noticias, familiares y amigos emprendieron una intensa búsqueda a través de redes sociales, donde solicitaron el apoyo de la ciudadanía para obtener cualquier dato que permita localizarlo sano y salvo.

De acuerdo con la información difundida, Carlos Sergio es de complexión delgada y tez morena. Desde el día de su desaparición no ha establecido comunicación con sus seres queridos, situación que incrementó la preocupación entre quienes lo conocen.

Los familiares exhortaron a la población a reportar cualquier información que pueda contribuir a su localización a través del número de emergencias 911, ante la Fiscalía General del Estado o directamente con sus allegados.

Acciones de la autoridad

Trascendió que las autoridades ya fueron notificadas sobre la desaparición y se espera su intervención para dar con el paradero de Carlos Valdés. La comunidad se ha unido en la búsqueda, compartiendo información y manteniendo la esperanza de que pronto se tenga noticias sobre su estado.

Detalles confirmados

La familia de Carlos ha proporcionado detalles sobre su apariencia y vestimenta al momento de su desaparición, lo que podría ayudar a quienes lo vean a identificarlo. La colaboración de la ciudadanía es crucial en este tipo de situaciones, donde cada dato puede ser determinante para su localización.

Impacto en la comunidad

La desaparición de Carlos Valdés ha generado una ola de solidaridad en Monclova, donde los vecinos se han organizado para ayudar en la búsqueda. La situación refleja la preocupación constante que existe en la comunidad sobre la seguridad y el bienestar de sus habitantes.