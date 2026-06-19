Alerta en Monclova: motociclista lanza objetos y daña vehículos

MONCLOVA, COAH.- El hartazgo vecinal crece en distintos sectores del sur de Monclova debido a las acciones de un joven motociclista señalado por presuntamente provocar daños a vehículos mediante la colocación y lanzamiento de objetos metálicos sobre la vía pública.

De acuerdo con los reportes realizados por residentes de la colonia Obrera, Fraccionamiento Monclova y Fraccionamiento Madero, el individuo recorre constantemente las calles de estos sectores a bordo de una motocicleta, donde supuestamente arroja clavijas y otros objetos punzocortantes que terminan perforando los neumáticos de automóviles que circulan o permanecen estacionados.

Los afectados señalaron que esta situación se ha repetido de manera constante durante las últimas semanas, generando pérdidas económicas para decenas de conductores que han tenido que reparar o reemplazar sus llantas tras resultar dañadas.

Ante la creciente cantidad de casos, vecinos decidieron hacer públicos los señalamientos y presentar reportes ante las autoridades correspondientes, con el objetivo de que se realicen recorridos de vigilancia y se identifique al responsable de estos actos que mantienen en alerta a los habitantes de la zona.

Los denunciantes aseguraron que el presunto responsable ha logrado evadir cualquier tipo de sanción pese a las múltiples quejas acumuladas, situación que ha incrementado la molestia entre las familias de estos sectores.

Mientras tanto, ciudadanos solicitaron una mayor presencia policial y acciones preventivas para frenar los daños que continúan afectando a conductores y residentes. Las autoridades ya cuentan con reportes relacionados con los hechos y se espera que se desarrollen las investigaciones correspondientes para esclarecer las denuncias presentadas por los vecinos.