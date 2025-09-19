Carlos Villarreal Pérez y CONAGUA unen esfuerzos por bienestar de Monclova

Aunque en Monclova las lluvias no son frecuentes, cuando se presentan generan serias afectaciones en distintos sectores de la ciudad. Ante esta situación, el alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que el municipio trabaja en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para buscar soluciones a mediano y largo plazo que reduzcan el impacto en las familias.

El edil recordó que hace mes y medio se sostuvo una reunión con la dependencia federal, donde se estableció la necesidad de realizar un estudio técnico con apoyo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a fin de identificar y atender los puntos más vulnerables de la ciudad.

Entre las zonas prioritarias se encuentran la calle Huemac, que conecta las colonias Ciudad Deportiva y Anáhuac; la avenida Leandro Valle, que recorre desde la colonia San Francisco hasta la Petrolera; así como las colonias circunvecinas a estos sectores.

También se atenderá el problema en el vado ubicado al sur de la ciudad, a la altura de la empresa TECNOTRIM, y la calle del Estudiante, lugares que cada temporada de lluvias presentan acumulaciones de agua que afectan a vecinos y automovilistas.

"Cuando llueve poco no pasa nada, pero cuando las lluvias llegan, dañan el día a día de muchas familias, y es ahí donde debemos estar de su lado para encontrar soluciones que les den tranquilidad. Este estudio nos permitirá proyectar inversiones que realmente beneficien a las familias del sector", expresó Villarreal Pérez.

Con el análisis que realizará la universidad, el municipio espera contar con un plan integral que oriente futuras obras de infraestructura hidráulica, garantizando que las próximas inversiones estén encaminadas a dar soluciones efectivas y duraderas a los problemas de encharcamiento e inundaciones en la ciudad.