Detención de dos mujeres en Monclova por posesión de droga

MONCLOVA, COAH.- Dos mujeres, una de ellas menor de edad, fueron detenidas la mañana de este viernes en calles de la colonia Margarito Silva, luego de que elementos de la Policía Municipal las sorprendieran en posesión de varias dosis de droga.

Los hechos se registraron alrededor de las 08:00 horas, en la intersección de las calles Francisco I. Madero y Alarcón Vargas, donde las dos sospechosas actuaron de manera evasiva al notar la presencia policial, lo que generó que fueran interceptadas.

Durante la revisión de rutina, a Ernestina Sánchez Esquivel, de 20 años, se le aseguraron dos bolsitas de plástico con hierba seca con características de la marihuana, mientras que a Ángela 'N', de 17 años, se le encontraron tres envoltorios, uno de ellos tipo "cebollita", con polvo granulado similar al cristal.

En total se decomisaron aproximadamente dos gramos de cristal y cinco gramos de marihuana, los cuales quedaron asegurados como evidencia.

Las detenidas fueron trasladadas a las celdas municipales y posteriormente consignadas al Ministerio Público bajo el delito de posesión de narcóticos y/o lo que resulte, por lo que será en dicha dependencia donde se resuelva su situación legal.