Detenido en Monclova Sujeto inhalando sustancias en Vía Pública

MONCLOVA, COAH.- Vecinos de la colonia El Pueblo reportaron a un sujeto que se encontraba drogándose en plena vía pública, lo que generó la rápida movilización de elementos de Seguridad Pública la tarde del viernes.

El detenido fue identificado como Juan Pablo, de 29 años, quien fue sorprendido sobre la calle Navarrete consumiendo sustancias tóxicas, causando molestia e inquietud entre los habitantes de la zona.

Tras su aseguramiento, el individuo fue trasladado a las celdas municipales, donde adoptó una actitud arrogante frente a las autoridades, sin mostrar arrepentimiento por lo sucedido.