Detenido 'El Picón' en Monclova por agresión a su pareja

MONCLOVA, COAH.- Un caso de violencia familiar terminó en la detención de Eduardo Recino Pérez, de 25 años, mejor conocido como "El Picón", quien fue asegurado por la Policía Violeta luego de agredir físicamente a su pareja sentimental en un domicilio de la colonia Chinameca.

El hecho se registró la tarde del pasado viernes en la vivienda marcada con el número 1117 de la calle Azteca, donde Daniela, la afectada, logró salir del domicilio después de que el sujeto la golpeara en la cabeza. Vecinos también alertaron a las autoridades al escuchar la confrontación en el interior del inmueble.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Violeta, quienes procedieron de inmediato al arresto del señalado, evitando que la situación escalara a mayores consecuencias para la mujer.

"El Picón" fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó bajo resguardo en lo que se define su situación legal. Trascendió que será turnado ante el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres por el delito de violencia familiar y lo que resulte.