Accidente de cuatrimoto deja dos lesionados en Monclova

MONCLOVA COAH.- La imprudencia al volante volvió a cobrar factura la tarde de ayer en la colonia Praderas del Sur, donde dos personas resultaron lesionadas tras registrarse un aparatoso accidente vial en el cruce de las calles Obrero Unido y Villa Latina.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el percance ocurrió cuando una cuatrimoto circulaba presuntamente a exceso de velocidad por el sector y terminó impactándose contra un automóvil Nissan Versa color blanco habilitado como unidad de servicio público de radiotaxi.

La fuerza del encontronazo provocó lesiones a dos de los involucrados, lo que generó la inmediata movilización de paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes brindaron atención prehospitalaria a los afectados.

Entre los lesionados se identificó a Carlos Villazana Pérez, de 28 años de edad, con domicilio en la calle Secundarias 6 de la colonia Obrera Norte. Asimismo, resultó herida Dulce Karina, de 47 años, vecina de la calle Valle Guadalupe en la colonia Praderas del Sur, quien viajaba como pasajera en la unidad de alquiler al momento del impacto.

Tras la valoración médica realizada en el lugar, ambos lesionados fueron trasladados a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención especializada y descartar lesiones de mayor gravedad.

Mientras tanto, elementos de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, asegurar el área y realizar el peritaje correspondiente que permita establecer la mecánica del choque.

El accidente provocó afectaciones momentáneas a la circulación en el sector mientras se llevaban a cabo las labores de auxilio y el retiro de las unidades involucradas.