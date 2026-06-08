Ciudadanos exigen transparencia en casilla electoral de Monclova

MONCLOVA, COAH.- La tensión se apoderó de la colonia Emiliano Zapata durante la tarde de este domingo, luego de que un grupo de ciudadanos se congregó en el exterior del Jardín de Niños Justo Sierra, sede de una casilla electoral, lo que derivó en la movilización de elementos de la Policía Municipal para mantener el orden y prevenir cualquier altercado.

El despliegue policial ocurrió después de que se reportara una concentración de personas en el acceso principal del plantel educativo, donde algunos asistentes manifestaron su inconformidad tras el cierre oficial de la votación a las 18:00 horas, conforme a lo establecido por la normatividad electoral.

La presencia de ciudadanos se mantuvo durante varias horas en el exterior de la institución. Los asistentes señalaron su interés por permanecer cerca del lugar mientras se desarrollaban las labores posteriores al cierre de la jornada, argumentando la necesidad de observar el proceso y garantizar que éste se realizara con total transparencia.

Acciones de la autoridad

Con el paso de los minutos, el ambiente se tornó tenso debido a diversos comentarios que comenzaron a circular entre los presentes relacionados con el desarrollo de la elección. La situación generó preocupación entre algunos ciudadanos, quienes permanecieron atentos a las actividades realizadas dentro de la casilla.

Al arribar al sitio, los oficiales municipales realizaron una evaluación de la situación y confirmaron que no existían actos de violencia ni alteraciones al orden público. Varias personas permanecían sentadas en sillas que llevaron al lugar, mientras otras observaban desde las inmediaciones del plantel.

Detalles confirmados

Ante el ambiente de incertidumbre, las autoridades optaron por mantener vigilancia preventiva en el perímetro para resguardar la integridad de los asistentes y garantizar la seguridad durante el manejo y traslado del material electoral.

Hasta el cierre de esta edición no se reportaron detenidos, daños materiales ni enfrentamientos, permaneciendo el operativo de vigilancia sin mayores contratiempos.