Hallan caguameando a estudiantes del CBTis 36

MONCLOVA, COAH.- Lo que para un grupo de estudiantes parecía una reunión entre amigos terminó en las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, luego que fueron sorprendidos consumiendo bebidas alcohólicas en una plaza de la colonia Tecnológico.

La movilización policiaca se registró pasado el mediodía del miércoles en el área recreativa ubicada en el cruce del bulevar Tecnológico y la calle María Curie, donde vecinos reportaron la presencia de varios jóvenes ingiriendo cerveza en plena vía pública.

Al arribar al lugar, elementos de la Policía Municipal confirmaron el reporte y encontraron a seis estudiantes reunidos alrededor de varias bebidas embriagantes, entre ellas conocidas 'caguamas', por lo que procedieron a asegurar a los involucrados por incurrir en una falta administrativa.

Los jóvenes fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública, donde quedaron a disposición del juez calificador en turno para determinar la sanción correspondiente.

Entre los asegurados se encontraban Jesús 'N', de 17 años; Ian 'N', de 15; Iker 'N', de 16; Luca 'N', de 15 años, así como Emiliano y Jesús Alfonso, ambos de 18 años de edad. Trascendió que todos son estudiantes del CBTis 36.

Debido a que cuatro de los involucrados son menores de edad, las autoridades notificaron de inmediato a sus padres y tutores para informarles sobre lo ocurrido y solicitar su presencia en la Comandancia Municipal.

La presencia de las patrullas llamó la atención de automovilistas y vecinos del sector, quienes observaron cómo los estudiantes eran abordados por los uniformados y posteriormente trasladados para responder por su conducta.

Finalmente, los seis jóvenes quedaron bajo el procedimiento administrativo correspondiente, mientras sus familiares acudían a las instalaciones municipales para hacerse cargo de la situación.