Volcadura de pipa de gas en Escobedo moviliza autoridades

ESCOBEDO, COAH.- La volcadura de una pipa utilizada para el transporte de gas licuado de petróleo provocó una intensa movilización de corporaciones de emergencia durante la madrugada de este jueves sobre la carretera federal 57, a la altura del Ejido Primero de Mayo, en el municipio de Escobedo.

El accidente fue reportado alrededor de las 02:50 horas, cuando elementos de Seguridad Pública solicitaron el apoyo de personal de Protección Civil y Bomberos tras recibir el aviso de que un tractocamión cisterna había terminado fuera de la carpeta asfáltica.

Al arribar al kilómetro 43, los cuerpos de emergencia localizaron la pesada unidad volcada sobre uno de los laterales de la carretera, encontrando en el sitio a elementos de la Guardia Nacional División Caminos que ya resguardaban el área.

La unidad era conducida por Daniel Chávez, de 36 años de edad, trabajador de la empresa ATEO, quien realizaba un recorrido desde Saltillo con destino a Piedras Negras.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el operador presuntamente intentó orillarse mientras circulaba por la vía federal, pero perdió la referencia de la cinta asfáltica, provocando que el tractocamión abandonara el camino y terminara volcado sobre el camellón lateral.

Afortunadamente, durante la valoración médica realizada por paramédicos y personal de Protección Civil, se confirmó que el conductor no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado urgente a un hospital.

El hecho generó momentos de tensión entre automovilistas que transitaban por la zona, debido a que inicialmente se desconocía si la cisterna transportaba combustible o gas al momento del percance.

Sin embargo, las autoridades confirmaron que la pipa se encontraba vacía, eliminando el riesgo de fuga, explosión o contaminación, situación que permitió controlar rápidamente la emergencia.

Posteriormente, personal de Protección Civil, Bomberos y Guardia Nacional procedió a asegurar el área, verificar la integridad del tanque y coordinar las maniobras necesarias para el retiro de la unidad siniestrada.

Las autoridades federales tomaron conocimiento de los hechos y realizarán el peritaje correspondiente para determinar oficialmente las causas que originaron el accidente.