Muere quemado por culpa de raidolito prendido

FRONTERA, COAH.- Lo que comenzó como un incendio aparentemente accidental dentro de una vivienda de la colonia Borja terminó cobrando la vida de un hombre de 58 años, quien no logró sobrevivir a las graves quemaduras sufridas mientras dormía.

La emergencia se registró alrededor de la 01:50 horas de este jueves en un domicilio ubicado sobre la calle Gabriel Calzada número 310, entre Libertad y Oriental, donde vecinos observaron humo y llamas que salían del interior de la vivienda.

¿Cómo ocurrió el incendio?

De acuerdo con los primeros reportes, Guillermo Pérez Castillo descansaba sobre un sillón cuando repentinamente comenzó el incendio que lo envolvió en llamas mientras permanecía dormido.

Los gritos de auxilio movilizaron a familiares y vecinos, quienes ingresaron a la vivienda para rescatarlo antes de que el fuego consumiera el resto del inmueble.

Al arribar al sitio, elementos del Cuerpo de Bomberos encontraron al lesionado en el exterior de la vivienda, mientras era auxiliado por sus familiares. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova.

Los médicos diagnosticaron quemaduras de segundo y tercer grado en diversas partes del cuerpo, además de posibles afectaciones derivadas de la inhalación de humo.

Acciones de la autoridad

Pese a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida, Guillermo Pérez Castillo falleció aproximadamente una hora y media después de haber ingresado al hospital debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Tras confirmarse el deceso, personal médico notificó a las autoridades, por lo que detectives de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al nosocomio para tomar conocimiento de la muerte e iniciar las diligencias correspondientes.

Mientras tanto, en el domicilio, los bomberos realizaron labores de inspección para determinar las causas del siniestro. El fuego consumió por completo el sillón donde descansaba la víctima y ocasionó daños por calor, humo y hollín en una de las habitaciones.

De manera preliminar, familiares señalaron que el incendio pudo haberse originado por un incienso repelente para mosquitos, conocido popularmente como "raidolito", que se encontraba colocado cerca del sillón y que presuntamente provocó la combustión mientras Guillermo dormía.

Detalles confirmados

Ahora serán las autoridades ministeriales quienes determinen mediante los peritajes correspondientes el origen exacto del incendio que terminó convirtiéndose en una tragedia para una familia fronterense.