Mujer provoca accidente en Monclova: camioneta impacta su Nissan March

MONCLOVA, Coah.– Por no extremar precauciones al intentar ingresar a la cochera de su domicilio, una mujer terminó invadiendo el carril de circulación y provocó que una camioneta impactara su automóvil, la tarde de este sábado en la colonia Cañada.

El accidente ocurrió sobre la calle Fertilizantes de la Cañada Sur, entre Felipe Ángeles y Miravalle, donde Carmen Rodríguez conducía un Nissan March color cobre.

La mujer pretendía entrar a la cochera de su vivienda, por lo que comenzó a realizar la maniobra para abandonar su carril de circulación. De acuerdo con el peritaje, al efectuar dicho movimiento la conductora invadió la trayectoria de una camioneta que circulaba por la misma vialidad, quitándole el derecho de vía a su conductor.

El impacto se registró contra el costado izquierdo del Nissan March, que terminó con daños considerables. El conductor de la camioneta fue identificado como Francisco, conocido de la propia conductora, y resultó ileso tras el accidente.

Carmen solicitó la intervención del ajustador de su vehículo para hacerse cargo de los daños ocasionados, mientras ambas partes llegaron a un acuerdo para la reparación correspondiente.

Finalmente, el percance quedó únicamente en daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.