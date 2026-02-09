Riña en la colonia Borja genera temor entre familias de Frontera

Una riña colectiva entre vecinos encendió las alarmas la tarde de ayer en la colonia Borja, donde un grupo numeroso de personas protagonizó un enfrentamiento en plena vía pública, provocando la movilización de corporaciones de Seguridad Pública y el resguardo de familias enteras en sus viviendas.

El disturbio se registró sobre la calle Durango, donde —según reportes— una discusión entre varios residentes subió de tono hasta convertirse en un intercambio de golpes. Testigos señalaron que en el conflicto participaron más de veinte personas, lo que convirtió la escena en un desorden generalizado.

Vecinos del sector realizaron múltiples llamadas al número de emergencias al ver que la confrontación crecía y se desplazaba por la calle, generando temor entre quienes se encontraban en la zona. Varias familias optaron por encerrarse mientras llegaba el apoyo policial.

Elementos municipales arribaron en varias unidades y desplegaron un operativo para recuperar el orden; sin embargo, al notar la presencia de las patrullas, los participantes comenzaron a dispersarse, retirándose en distintas direcciones y evitando ser identificados.

Las autoridades informaron que no hubo detenidos en el sitio y que tampoco se reportaron personas trasladadas a hospitales. Tras controlar la situación, los oficiales mantuvieron vigilancia preventiva durante varios minutos para evitar que el conflicto se reactivara.