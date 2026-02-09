Motociclista lesionado tras ser embestido por automóvil en Monclova

Un motociclista resultó lesionado luego de ser embestido por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga, dejándolo a un costado de la vialidad entre la maleza, en hechos registrados la noche de ayer sobre la avenida Domingo Arrieta, a la altura de la colonia Miravalle.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el joven circulaba por la mencionada arteria cuando fue alcanzado por un vehículo que presuntamente no guardó la debida precaución. Tras el impacto, el conductor responsable no detuvo su marcha y abandonó la escena.

El afectado quedó fuera de la carpeta asfáltica y comenzó a pedir ayuda, lo que alertó a vecinos del sector. Testigos realizaron el reporte al sistema de emergencias, provocando la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades viales.

Paramédicos acudieron para brindarle atención en el sitio. El motociclista presentaba diversos golpes y fue valorado en el lugar, determinándose que no requería traslado urgente, aunque se le recomendó seguimiento médico.

El accidente ocurrió en la avenida Domingo Arrieta

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del percance, levantaron evidencias y recabaron datos para tratar de identificar al vehículo involucrado. La motocicleta presentó daños materiales visibles.

Vecinos piden mayor vigilancia en la zona

Vecinos señalaron que en ese tramo son frecuentes los incidentes debido a la velocidad con que algunos conductores circulan, por lo que pidieron mayor vigilancia.