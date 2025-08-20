José Mireles arrestado por agresión a su esposa

Otro caso de violencia familiar se registró la madrugada del miércoles en la colonia Barrera, donde un hombre de 64 años de edad fue detenido por elementos de Seguridad Pública, luego de golpear a su esposa.

El abusivo abuelito fue identificado como José Mireles, quien fue asegurado en la calle Río Nazas, en el cruce con el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, tras un llamado de auxilio que alertó a las autoridades.

De inmediato, policías municipales acudieron al lugar, procediendo a la detención del sexagenario, quien fue trasladado y consignado al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, donde se definirá su situación legal.

La víctima, cuya identidad no fue revelada por motivos de seguridad, recibió acompañamiento y asesoría jurídica en el mismo centro especializado.