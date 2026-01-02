Camioneta Chevrolet impacta vivienda en Castaños

CASTAÑOS, COAH.— Un aparatoso accidente vial alteró la tranquilidad de la colonia Independencia Sur la tarde de ayer, luego de que una camioneta que circulaba a exceso de velocidad se impactara contra un domicilio particular sobre la calle Belisario Domínguez, dejando severos daños materiales y una rápida movilización de corporaciones municipales.

De acuerdo con el reporte oficial, la unidad involucrada fue una camioneta Chevrolet modelo 2019, color gris, cuyo conductor perdió el control del volante y terminó incrustándose en la fachada de la vivienda. Tras el fuerte impacto, el responsable descendió del vehículo y se retiró del lugar, dejando la unidad abandonada.

Vecinos del sector dieron aviso a través del Sistema Estatal de Emergencias, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron de inmediato para tomar conocimiento de los hechos. Al arribar, confirmaron que no había personas lesionadas ni dentro del inmueble ni en el sitio del percance, aunque los daños estructurales en la vivienda eran evidentes.

La zona fue acordonada de manera preventiva mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se evaluaban las afectaciones al domicilio. Posteriormente, con apoyo de una grúa, la camioneta fue retirada y trasladada a un corralón municipal, donde quedó a disposición de la autoridad competente.