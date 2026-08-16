Familias varadas en El Renegado: Lluvias complican regreso en Castaños

CASTAÑOS, Coah.– Lo que sería una tarde familiar en el conocido balneario El Renegado terminó en una noche de espera para más de 30 personas, quienes quedaron varadas debido a las fuertes lluvias y las malas condiciones del camino de terracería.

Los hechos se registraron la noche de ayer, cuando habitantes de Castaños solicitaron apoyo a través de redes sociales tras quedar atrapados en la zona de las albercas de El Renegado.

De acuerdo con los reportes difundidos, las lluvias registradas durante la tarde provocaron acumulación de lodo y dejaron el camino prácticamente intransitable. Al menos cuatro vehículos, entre ellos una camioneta Cherokee, quedaron atascados en el terreno.

Ante la imposibilidad de continuar el trayecto, los afectados solicitaron el apoyo de personas que contaran con camionetas de mayor capacidad para auxiliarlos y permitir su salida de la zona.

Los visitantes también pidieron la intervención de elementos de Protección Civil, al señalar que las condiciones del camino impedían el regreso por tierra.

A través de redes sociales, las familias explicaron que la fuerte lluvia complicó su regreso y urgieron a las autoridades y a particulares a brindarles apoyo.

Al no existir condiciones para cruzar la terracería, las familias optaron por permanecer en el lugar y acampar, mientras esperaban la posibilidad de recibir auxilio.

La situación dejó como principal dificultad el cruce del tramo afectado por el lodo, ya fuera a pie o mediante vehículos con mayor capacidad para transitar por el terreno.