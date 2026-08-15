Camioneta se incendia en la carretera 30

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Una camioneta terminó completamente calcinada luego de incendiarse mientras circulaba por la carretera federal 30, en dirección hacia Monclova, aunque su conductor logró salir a tiempo y resultó ileso.

El siniestro ocurrió a la altura del ejido San Juan de Boquillas, en el kilómetro 69+500, donde se movilizaron elementos de Bomberos, Protección Civil y corporaciones policiacas.

Identificación del Conductor

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Policía y Mando Único de Cuatro Ciénegas, el conductor fue identificado como Ibrahim Alejandro Almaraz Calvillo, quien viajaba de sur a norte, procedente de Cuatro Ciénegas con destino a Monclova.

Durante el trayecto, el automovilista escuchó un fuerte golpe proveniente de la parte inferior de la camioneta, por lo que decidió detenerse para revisar la unidad.

Al descender, Ibrahim Alejandro se percató de que el vehículo comenzaba a incendiarse, por lo que se alejó del lugar y solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Respuesta de los Servicios de Emergencia

Bomberos y elementos de Protección Civil acudieron para combatir las llamas; sin embargo, el fuego avanzó rápidamente y terminó consumiendo prácticamente en su totalidad la camioneta.

La unidad involucrada era una Chevrolet color dorado, con placas FL-5749-C, que quedó considerada como pérdida total.

Por fortuna, el conductor logró ponerse a salvo y no presentó lesiones, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Las autoridades permanecieron en el sitio para controlar la emergencia y realizar las diligencias correspondientes. Hasta el momento, el reporte señala que el incendio se originó después del golpe que el conductor escuchó en la parte baja de la unidad, sin precisar qué componente habría provocado la falla.