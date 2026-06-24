Hallan con vida a bebé abandonado en basura

CASTAÑOS, COAH.- Un recién nacido fue localizado con vida la mañana de este miércoles dentro de un contenedor de basura en la colonia Independencia Sur, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia que actuaron de inmediato para brindarle auxilio y trasladarlo a un hospital.

El hallazgo ocurrió esta mañana de miércoles sobre la calle Serapio Rendón, donde vecinas del sector acudieron a depositar residuos y se percataron de la presencia del menor. Ante la situación, solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias.

Elementos de la Policía Municipal, encabezados por el director Iván Alejandro Pérez Jiménez, así como personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, acudieron rápidamente al lugar para atender el reporte y brindar los primeros auxilios al recién nacido.

Durante varios minutos, los rescatistas realizaron maniobras de atención prehospitalaria para estabilizar al bebé antes de su traslado a una institución médica, mientras vecinos observaban con preocupación el desarrollo de las labores de rescate.

Con el propósito de reducir los tiempos de traslado, patrullas de la Policía Municipal escoltaron la ambulancia durante su recorrido hacia el Hospital General Amparo Pape de Benavides, en Monclova. Además, se coordinó apoyo con corporaciones de seguridad para agilizar el paso de la unidad de emergencia.

Al arribar al nosocomio, el recién nacido fue ingresado al área de urgencias, donde quedó bajo atención de especialistas para la valoración de su estado de salud y el tratamiento correspondiente.

El hallazgo del bebé

De manera paralela, agentes de la Agencia de Investigación Criminal iniciaron las diligencias para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el abandono y establecer la identidad de la persona o personas involucradas.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan abiertas, mientras el menor permanece bajo observación médica especializada.