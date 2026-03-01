Mujer es rescatada de las vías en Monclova tras crisis emocional

MONCLOVA, COAH.— El mismo sitio donde a principios de febrero el tren cobró la vida de un hombre estuvo a punto de convertirse nuevamente en escenario de tragedia, cuando su ex fue encontrada sobre las vías férreas en la colonia Calderón, sumida en una profunda crisis emocional.

María García, de 52 años, vecina de la colonia Occidental en Frontera, fue localizada durante la tarde de ayer, justo en el punto donde el pasado 6 de febrero su pareja, Armando Reyes Sánchez, apodado "El Machín", falleció tras un fatal incidente ferroviario. La escena generó alarma entre vecinos, quienes temieron que la historia se repitiera.

De acuerdo con testimonios, la mujer se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas mientras recordaba a su pareja. En medio del llanto y la desesperación, se acercó peligrosamente a los rieles en varias ocasiones, lo que obligó a vecinos del sector a intervenir de inmediato y retirarla del lugar para protegerla.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de Seguridad Pública arribaron al sitio y dialogaron con la afectada, quien presentaba un evidente estado de vulnerabilidad emocional. Los oficiales procedieron a resguardarla y canalizarla a instancias correspondientes para que recibiera atención especializada, además de dar aviso a la Procuraduría para los Niños, las Niñas y la Familia, a fin de dar seguimiento a su entorno familiar.

La rápida reacción de los vecinos y la intervención de las autoridades evitaron que el dolor cobrara una nueva víctima en el mismo punto que aún permanece marcado por el recuerdo de la tragedia.