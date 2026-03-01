Joven trans, sufre ataque en Monclova: buscan al agresor

MONCLOVA, COAH.— Lo que comenzó como una supuesta ayuda terminó en una agresión brutal que hoy es investigada como un posible crimen de odio. Una joven transexual de 19 años fue engañada, golpeada y abandonada en una brecha solitaria sobre la carretera federal número 57, logrando sobrevivir tras caminar herida hasta una universidad, donde recibió auxilio.

De acuerdo con el reporte oficial, la víctima, identificada legalmente como Juan Carlos Guajardo Cárdenas, quien se identifica como mujer, acudió al encuentro con un hombre con el que mantenía comunicación desde días antes a través de WhatsApp.

El sujeto, identificado únicamente como Daniel, le ofreció trasladar algunas pertenencias e incluso apoyarla con material para construcción, ganándose su confianza. Sin embargo, al llegar a un terreno despoblado a la altura del kilómetro 13, al norte de Monclova, el individuo detuvo la marcha y la atacó violentamente. Durante la agresión, la golpeó en repetidas ocasiones, la despojó de su teléfono celular y sus tenis, para tratar de apuñalarla.

A pesar de sus lesiones y del estado de shock en que se encontraba, la joven logró escapar de su verdugo y caminó varios metros hasta llegar a la parte posterior de una universidad cercana. Personal del plantel la observó en condiciones críticas, con visibles huellas de violencia y la ropa desgarrada, por lo que de inmediato solicitaron apoyo al Sistema Estatal de Emergencias alrededor de las 11:30 horas.

Paramédicos de Cruz Ámbar acudieron al lugar y la trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó internada bajo atención médica especializada. Su estado fue reportado como estable, aunque permanece bajo observación.

Elementos de la Policía Violeta y de Seguridad Pública Municipal tomaron conocimiento de los hechos, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron una carpeta de investigación. Las autoridades no descartan que el ataque esté motivado por prejuicios relacionados con la identidad de género de la víctima, por lo que el caso es analizado bajo el protocolo correspondiente a posibles crímenes de odio.

El presunto agresor logró escapar y hasta el momento solo se cuenta con su nombre de pila. Corporaciones de seguridad mantienen las labores de búsqueda para ubicarlo y llevarlo ante la justicia.