Amenaza a vecino con cuchillo en mano.

FRONTERA, COAH.— Momentos de terror se vivieron la tarde de ayer en la colonia Bellavista, luego de que un hombre fue detenido tras presuntamente amenazar a un vecino con un cuchillo y lanzar piedras en plena vía pública, situación que generó alarma entre las familias del sector.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Libertad y Zacatecas, donde habitantes reportaron al número de emergencias la presencia de un sujeto alterado y armado. El señalado fue identificado como Pablo Alberto Barboza, de 45 años de edad.

De acuerdo con el informe preliminar, el individuo habría confrontado a un habitante del sector, a quien presuntamente amenazó utilizando un arma blanca. Testigos señalaron que su comportamiento era agresivo, lo que obligó a varias personas a resguardarse en sus domicilios mientras solicitaban la intervención policial.

Acciones de la autoridad

Elementos de Seguridad Pública Municipal arribaron en cuestión de minutos y localizaron al presunto agresor aún en la vía pública. Tras una intervención directa, lograron someterlo y asegurar el cuchillo que portaba, evitando que la situación escalara.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la corporación para su certificación médica y posteriormente consignado ante el Ministerio Público, donde enfrentará cargos por amenazas y portación de arma blanca.

Impacto en la comunidad

Vecinos destacaron que la rápida actuación de los uniformados devolvió la calma a la zona, que durante varios minutos permaneció bajo tensión. La autoridad ministerial será la encargada de definir la situación jurídica del detenido en las próximas horas.