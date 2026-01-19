Colonia Guadalupe en Monclova: choque entre Volkswagen y Mazda deja daños

MONCLOVA, COAH.- La falta de precaución al volante provocó un accidente vial la mañana de este lunes en la colonia Guadalupe, luego que el conductor de un Volkswagen Jetta invadió el carril por el que se desplazaba una camioneta Mazda mientras descendía por la calle Ecuador con dirección al bulevar Harold R. Pape, lo que movilizó a las autoridades municipales.

El percance se registró en el cruce de la calle Ecuador y el bulevar Harold R. Pape, cerca de las 08:30 horas, cuando un Volkswagen Jetta de modelo antiguo, en color rojo, conducido por Alberto, descendía hacia la principal arteria de la ciudad y, al intentar incorporarse hacia el sur, terminó invadiendo el carril de circulación de una camioneta Mazda de modelo reciente, en color gris.

Como afectada en la colisión resultó Mayra, conductora de la camioneta cerrada, quien recibió el impacto de manera lateral. A consecuencia del choque, la camioneta presentó daños en el costado derecho, mientras que el Volkswagen Jetta terminó con afectaciones visibles en la parte frontal tras la invasión de carril.

Debido a lo ocurrido, la conductora solicitó el apoyo de las autoridades, arribando al sitio elementos del Departamento de Control de Accidentes, quienes se encargaron de tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Posteriormente, ambos conductores fueron trasladados a la comandancia municipal, donde, con la intervención del ajustador de seguros de la parte afectada, lograron llegar a un arreglo, evitando que el incidente pasara a mayores.