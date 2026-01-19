Vecinos de Frontera piden más vigilancia en plaza

FRONTERA, COAH.- Vecinos del ejido 8 de Enero, en el municipio de Frontera, solicitaron de manera urgente a las autoridades municipales el reforzamiento de la vigilancia en la plaza principal del sector, luego que la mañana de ayer se detectaran conductas inapropiadas en el kiosco del lugar, un espacio destinado a la convivencia familiar.

De acuerdo con reportes ciudadanos, varios estudiantes, presuntamente de la Secundaria Técnica Federal número 60, fueron sorprendidos realizando tocamientos y actos de carácter indebido a plena luz del día, situación que fue presenciada por transeúntes y habitantes del ejido. Los hechos, que fueron captados por un habitante, generaron molestia e indignación, al considerar que se trata de un sitio frecuentado por niños, adultos mayores y familias.

Los colonos señalaron que este tipo de conductas no son aisladas y que, ante la falta de rondines constantes por parte de la Policía Municipal, la plaza ha sido utilizada de manera recurrente para este tipo de actos. Con tono crítico y sarcástico, algunos vecinos señalaron que el kiosco parece haber dejado su función cultural para convertirse en un "motel improvisado", sin control ni vigilancia.

Ante la situación, los habitantes hicieron un llamado directo a las autoridades municipales para que incrementen la presencia policial mediante recorridos preventivos, con el objetivo de recuperar el orden y garantizar el uso adecuado de los espacios públicos.