Monclova: incendio por corto circuito en vivienda deshabitada

MONCLOVA, COAH.- Un incendio registrado al mediodía de este lunes en una vivienda de la colonia Veteranos de la Revolución generó momentos de tensión entre vecinos y una rápida movilización de cuerpos de emergencia, luego que las llamas se propagaran con facilidad al interior del inmueble de un acumulador, presuntamente a causa de una conexión eléctrica irregular.

El siniestro fue reportado alrededor de las 12:20 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Francisco Villa, entre la avenida Revolución Mexicana y la calle Pablo González, donde vecinos del sector observaron humo y fuego saliendo del interior de la casa, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil.

Los vulcanos arribaron al sitio y lograron controlar el incendio, el cual avanzó rápidamente debido a la acumulación de basura y material reciclado dentro del domicilio. Afortunadamente, al momento del incidente la vivienda se encontraba deshabitada, por lo que no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas.

El Director de Protección Civil de Monclova, Pedro Alvarado, informó que no fue posible localizar al propietario del inmueble durante las labores de emergencia. Asimismo, señaló que de manera preliminar se presume que el fuego se originó por un corto circuito derivado de una mala instalación eléctrica, aparentemente conectada de forma clandestina desde el poste hacia la vivienda.

Una vez sofocadas las llamas y descartado cualquier riesgo de reignición, los bomberos se retiraron del lugar, mientras que personal de Protección Civil anunció que se dará seguimiento al caso para ubicar al dueño de la casa, ya que, según se informó, no es la primera vez que el inmueble se ve involucrado en un incendio, lo que representa un peligro constante para los habitantes de la zona.