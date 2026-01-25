Policías de Castaños entrega café y pan

Con el termómetro desplomándose y el frío calando hasta los huesos, el día de ayer en Castaños tuvo un giro distinto. No hubo sirenas ni patrullajes de rutina: hubo café caliente, pan y presencia directa de la autoridad en las calles. El director de la Policía y Tránsito Municipal, Iván Alejandro Pérez Jiménez, encabezó personalmente el operativo, una acción de corte humano que llevó alivio a decenas de familias afectadas por las bajas temperaturas.

A bordo de una unidad de Seguridad Pública, el mando policial recorrió calle por calle y colonia por colonia del municipio. En cada punto, un vaso de café humeante y una pieza de pan fueron entregados directamente a ciudadanos que enfrentaron noches heladas en viviendas con escasa protección térmica. El gesto, sencillo pero significativo, rompió la distancia habitual entre autoridad y población.

Acciones de la autoridad

La presencia del titular de la corporación sorprendió a vecinos que, observaron cómo los oficiales se detenían para saludar, escuchar y entregar personalmente los apoyos. La escena contrastó con el clima extremo que, de acuerdo con reportes locales, registró temperaturas de hasta menos cuatro grados en algunos sectores del municipio.

"Lo hacemos con el corazón en la mano, para que ningún ciudadano pase frío", expresó Pérez Jiménez durante el recorrido, al subrayar que el objetivo fue atender a las zonas más vulnerables ante el frente frío que azotó la región. La instrucción fue clara: no limitarse a los patrullajes, sino llevar calor humano donde más se necesitaba.

Impacto en la comunidad

El operativo se consolidó así como un mensaje directo a la comunidad: la seguridad pública también se ejerce desde la empatía. En una mañana marcada por el hielo, la autoridad decidió combatir el frío con presencia, solidaridad y acciones visibles.

Detalles confirmados

Elementos de Seguridad Pública recorrieron colonias de Castaños y entregaron café caliente y pan a familias vulnerables. Ciudadanos recibieron el apoyo durante la madrugada, cuando las temperaturas descendieron hasta los menos cuatro grados.