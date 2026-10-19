Camión de paquetería Castores causa daños eléctricos en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Como si los daños fueran parte de la entrega, el operador de un camión de paquetería Castores, marcado con el número económico 90-444, habría reventado cableado eléctrico a su paso por la colonia Valles de Nogalar y, cuando los vecinos pidieron la intervención de las autoridades, ya se había marchado del lugar sin responder por los desperfectos.

Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes, alrededor de las 14:20 horas, cuando habitantes de la calle Londres reportaron que una unidad de carga de la empresa Castores había enganchado cables durante su recorrido por el sector, provocando daños en las líneas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Ante la situación, los afectados solicitaron el apoyo de la Policía Municipal, pues señalaron que el operador y sus acompañantes presuntamente se mostraban agresivos y pretendían retirarse, pese a los daños ocasionados.

En la llamada de auxilio, los vecinos pidieron que una patrulla acudiera a la altura del número 5036 de la calle Londres, en el sector identificado como Valle de Nogalar, donde todavía se encontraba a la vista el camión de carga.

De acuerdo con el reporte, la unidad, un tractocamión Kenworth, habría circulado sin las precauciones necesarias y enganchado el cableado, jalándolo hasta reventarlo. La afectación alcanzó líneas eléctricas y dejó a familias del sector preocupadas por las consecuencias del incidente.

Pese a que el reporte se realizó oportunamente, cuando los oficiales llegaron al sitio ya no encontraron a los operadores, quienes se habían retirado junto con la unidad. Su salida dejó a los habitantes con los cables dañados y sin que, hasta ese momento, alguien respondiera por los desperfectos.

La situación generó molestia entre los vecinos, quienes esperaban que el responsable permaneciera en el lugar para hacerse cargo de los daños. Sin embargo, el operador se habría marchado sin asumir su responsabilidad ni llegar a un acuerdo para cubrir las afectaciones, por lo que quedó pendiente determinar quién responderá por los daños al cableado eléctrico.